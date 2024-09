Documentaire

Les matis vivent dans l’une des forêts les plus préservées du Brésil, presque uniquement de la chasse. Et leur méthode de chasse est unique. Grâce à d’immenses sarbacanes qu’ils fabriquent eux-même, ils parviennent à atteindre les animaux les plus inaccessibles, perchés en haut des arbres.

Pas de commentaire, on s’assied, on regarde et on admire les maitres de la chasse !