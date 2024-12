Documentaire

Avec ses glaciers et son sommet dépassant les 3400m, l’Aneto est le plus haut sommet des Pyrénées. Il se situe en Espagne, mais l’histoire de sa conquête est intimement liée à celle de Luchon, ses thermes, et à l’époque romantique qui a fait la renommée européenne du massif Pyrénéen. A travers les paysages sauvegardés du massif de l’Aneto, de part et d’autre de la frontière, Laurent Guillaume vous emmène à la découverte du géant des Pyrénées, et de ceux qui lui vouent un véritable culte. Documentaire réalisé par Yoann Périé