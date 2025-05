Documentaire

Madagascar, non loin de Tananarive, perchée à plus de 1200 mètres sur les plateaux de l’Imérina, se trouve une région beaucoup moins connue, à l’écart des principaux axes de communication. Sculpté au quaternaire par de fortes poussées magmatiques, aujourd’hui en sommeil, l’Itasy est un des massifs volcaniques les plus récents de Madagascar.Seule manifestation de ces forces souterraines, en bordure de la rivière Massy, des geysers crachent l’eau des profondeurs. Au beau milieu des dômes et des lacs, la vie des hommes s’organise, tourisme, pêche mais avant tout l’agriculture font la richesse de cette région, aujourd’hui devenue l’un des principaux greniers de la Capitale.