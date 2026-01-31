Salou, une station balnéaire en Espagne, attire de nombreux Français chaque été grâce à son ambiance populaire et à son coût de la vie abordable. Les touristes viennent non seulement pour les plages et le soleil, mais aussi pour le parc d’attractions PortAventura, moins cher que Disneyland Paris. Cependant, la ville connaît des problèmes liés à la surpopulation estivale, notamment des accidents et des comportements excessifs liés à l’alcool.
Un documentaire de Ludovic Demouy, Pierre-Emmanuel Luneau Daurignac, Barbara Hinderholtz