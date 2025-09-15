Documentaire

En Polynésie, il y a deux saisons principales : la saison chaude et humide de novembre à avril et la saison froide et sèche de mai à octobre. En raison du climat tropical, les pluies ont tendance à devenir abondantes et torrentielles. ⛈

Rencontrez Teuira et son père début novembre, alors qu’ils s’apprêtent à réparer leur toit pour faire face aux tempêtes. Pour ce faire, ils comptent sur le cocotier. Si ses fruits permettent de se nourrir et de boire, ses feuilles et l’écorce de l’arbre suffisent à construire un abri étanche ! 🏝

Extrait de la série « Légendes de la mer – Teirua, l’homme qui parle aux requins ».

Réalisation : Jean-Michel Corillion

