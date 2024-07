Documentaire



La Ligurie, mondialement connue comme la Riviera Italienne, s’étend sur plus de 300 kilomètres le long de la Méditerranée. Gênes. Portofino. Les Cinq Terres. Les noms mythiques s’enchaînent et invitent au rêve et à l’évasion car cette région du Nord a été au cœur de l’histoire du pays depuis les Romains jusqu’à la dolce vita des années 60.

La magie de la Riviera italienne c’est un patrimoine riche et des savoir-faire ancestraux dans un écrin naturel exceptionnel, le tout bercé par un climat idyllique.

Un film de Julien Bur Droits réservés Ampersand