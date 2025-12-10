Documentaire

Rurik Jutting, trader chez Merril Lynch à Hong Kong, gagnait un salaire mensuel à 6 chiffres.. il a été arrêté, après la découverte du cadavre de deux prostituées indonésiennes, dans son luxueux appartement. L’une portait des traces de coups de couteau au cou et sur les fesses, l’autre, morte depuis plusieurs jours, avait été placée dans une valise sur son balcon.

Jutting est il un serial killer de prostituées ? Dans son téléphone, la police découvre 2000 photos de femmes, qu’il collectionnait… Jutting a t il tué certaines de ces femmes ? Planifiait il d’autres assassinats ? Le trader propre sur lui, ex étudiant à Cambridge, était un amateur de bordels, notamment aux Philipines, où il a laissé le souvenir d’un homme inquiétant mais gentil. L’homme avait en tous cas clairement prémédité ces meurtres… Quelques jours avant, il avait démissionné de son poste et envoyé un message collectif à ses collègues « merci de contacter Dieu, ou plutôt le diable, si j’ai mené mon projet à bien »…