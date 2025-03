Documentaire

Il y a quelques semaines, les américains horrifiés assistaient devant leurs télévisions à l’incendie d’une maison de la banlieue de Seattle. A l’intérieur se trouvaient deux petits garçons de 7 et 5 ans ainsi que leur père qui avait décidé volontairement de mettre fin à leurs jours. Il s’agissait de l’épilogue tragique de la longue descente aux enfers d’une famille américaine a priori bien sous tous rapports. Derrière l’image d’un joli couple, lui informaticien et elle coiffeuse, se cachait un enfer domestique. Le père Josh tyrannisait sa femme et il est même suspecté de l’avoir tuée. Il y a des mois, il avait déclaré qu’elle avait disparu. Mais un beau jour à l’école, le petit dernier dessine la famille en camping-car. « Et où est maman », demande l’enseignante? « Dans le coffre », répond l’enfant. Les enquêteurs pensent qu’elle a été assassinée alors que la famille partait camper. Enquête sur un fait divers qui a bouleversé l’Amérique. Un documentaire de Christel Bertrand.