Documentaire



Cinq fois plus petite que la Corse, la Guadeloupe est pourtant l’un des départements les plus violents de France. Face au chômage en hausse et aux familles désœuvrées, les trafics se multiplient. Le sentiment d’insécurité ne cesse de s’accroître. Pour faire face à cette situation extrême, la BAC et le GIPN est sur tous les fronts. Tous ces policiers sont passionnés par leur métier et ont à cœur de défendre leur île. Immersion dans l’envers de ce décor paradisiaque !