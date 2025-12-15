Quelles sont les missions des agents de la Brav-M apparus en mars 2019 ? Sont-ils le symbole d’une nouvelle stratégie des forces de l’ordre ?
C’est une des prisons les plus sécurisées de France. Une maison centrale qui accueille essentiellement des criminels. Pendant plusieurs...
Une prof de maths devenue reine de la nuit marseillaise, des soirées arrosées à la Cantinette, une fraude fiscale...
Ce sont des policiers d’élite. Probablement parmi les plus fins limiers au sein de la police nationale. Ils ne...
Suite à une controverse concernant des soins du visage offerts à des détenus à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses,...
Pendant plusieurs mois, on a suivi de l’intérieur une enquête de gendarmerie visant à démanteler un trafic d’épaves de...
Décembre 1987, dans un petit village du Gard, un chasseur découvre le corps d’Evelyne Boucher, une lycéenne de 16...
Entre 2005 et 2013, la région de Charleroi en Belgique a été le théâtre de crimes sordides perpétrés par...
Carlos Ghosn a été arrêté il y a un an, soit le 19 novembre 2018. Après 131 jours de...
Le PI2G se prépare à une opération d’intervention dans un camp de malfrats, une mission à haut risque pour...
Pour les pompiers de Toulouse la nuit n’est pas de tout repos, entre accidents de voiture et personnes en...
Du déplacement de pièces monumentales de l’Airbus A380 aux transferts d’organes, en passant par l’acheminement de pièces de collection...
À Guyancourt, le nombre croissant de victimes de vols de cartes bancaires suscite une vague de plaintes déposées au...
Ce film est un voyage dans le temps, sur les traces de véritables monstres ayant marqué l’histoire judiciaire du...
Alcool, bagarres, filouteries : l’été, à Paris, les nuits sont longues et les esprits s’échauffent. De la fête de...
Véritable fléau dans de nombreuses villes, la pratique des rodéos urbains est devenue un problème de sécurité publique. Pour...
Depuis plusieurs années, les forces de l’ordre doivent faire face à un phénomène inquiétant : le déferlement de stupéfiants...
John Dillinger, né le 22 juin 1903 à Indianapolis et mort le 22 juillet 1934 à Chicago, est un...
Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels, Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris, Marseille, caserne...
Tous les jours les trafiquants usent de différentes méthodes pour acheminer leurs colis partout en France. Cependant, la douane...
« Seul, je ne suis rien… » C’est Jo, le chef-pilote, qui insiste sur cette indispensable complicité entre tous...
