Documentaire Plongez dans la prison qui accueille les détenus les plus dangereux du pays ! C’est une des prisons les plus sécurisées de France. Une maison centrale qui accueille essentiellement des criminels. Pendant plusieurs...

Podcast L’escroquerie du siècle Une prof de maths devenue reine de la nuit marseillaise, des soirées arrosées à la Cantinette, une fraude fiscale...

Documentaire Les escrocs dans le viseur Ce sont des policiers d’élite. Probablement parmi les plus fins limiers au sein de la police nationale. Ils ne...

Podcast Prison : les loisirs font-ils partie de la réinsertion ? Suite à une controverse concernant des soins du visage offerts à des détenus à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses,...

Documentaire Épaves roulantes : entre scandales et arnaques, les escrocs face aux gendarmes Pendant plusieurs mois, on a suivi de l’intérieur une enquête de gendarmerie visant à démanteler un trafic d’épaves de...

Documentaire Un cold case enfin résolu Décembre 1987, dans un petit village du Gard, un chasseur découvre le corps d’Evelyne Boucher, une lycéenne de 16...

Podcast L’affaire Steven Daubioul ​Entre 2005 et 2013, la région de Charleroi en Belgique a été le théâtre de crimes sordides perpétrés par...

Documentaire Carlos Ghosn, les secrets d’une chute Carlos Ghosn a été arrêté il y a un an, soit le 19 novembre 2018. Après 131 jours de...

Documentaire Intervention et arrestation : quotidien à risque des forces de l’ordre Le PI2G se prépare à une opération d’intervention dans un camp de malfrats, une mission à haut risque pour...

Documentaire Les pompiers de Toulouse Pour les pompiers de Toulouse la nuit n’est pas de tout repos, entre accidents de voiture et personnes en...

Documentaire Vol par ruse : la nouvelle menace qui frappe les villes À Guyancourt, le nombre croissant de victimes de vols de cartes bancaires suscite une vague de plaintes déposées au...

Documentaire Tueurs en série, aux origines du mal Ce film est un voyage dans le temps, sur les traces de véritables monstres ayant marqué l’histoire judiciaire du...

Documentaire Eté : urgences de nuit Alcool, bagarres, filouteries : l’été, à Paris, les nuits sont longues et les esprits s’échauffent. De la fête de...

Documentaire Rodéos urbains : infiltrations dans un rassemblement Véritable fléau dans de nombreuses villes, la pratique des rodéos urbains est devenue un problème de sécurité publique. Pour...

Documentaire Douaniers vs. trafiquants : guerre ouverte Depuis plusieurs années, les forces de l’ordre doivent faire face à un phénomène inquiétant : le déferlement de stupéfiants...

Documentaire John Dillinger : Le ganster de Chicago John Dillinger, né le 22 juin 1903 à Indianapolis et mort le 22 juillet 1934 à Chicago, est un...