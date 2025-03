Documentaire

Sonia Jimenez-Lejeune et Olivier Baroukh ont été séquestrés dans leur maison de Solola, un petit village en plein coeur du pays Maya, au Guatemala. Un des plus beaux sites du monde. Après deux heures de supplices, ils ont été enlevés par sept hommes armés, certains portant des cagoules. C’était le mardi 9 décembre 2003. Depuis, personne n’a plus jamais eu aucune nouvelle du couple. Aucune rançon n’a été réclamée par les ravisseurs.Que sont devenus Sonia et Olivier ? Par qui ont-ils été enlevés et pourquoi ? Assassinat politique, crime passionnel, vengeance ? Le mystère subsiste toujours… En octobre dernier, lors du Festival du Film du Film Politique de Porto-Vecchio j’ai recroisé Tino, le père d’Olivier. Aujourd’hui très fatigué, il m’a dit n’avoir plus d’espoir de connaître un jour la vérité.