C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Dix jours dans les murs...
Pour se prononcer sur les condamnations et les réductions de peine, les juges doivent souvent recueillir un maximum d’éléments....
George Reeves, 45 ans, il incarnait Superman à la télévision américaine. Adulé par des millions de téléspectateurs, riche, célèbre...
L’ombre des dossiers classés, communément appelés cold cases, plane sur l’histoire de la justice mondiale comme un rappel constant...
Un grand nombre de retraités se présentent au commissariat pour signaler des cas d’escroquerie. Les forces de police enquêtent...
En France, 800.000 personnes sont victimes d’abus de faiblesse chaque année. Bien souvent, les escrocs sans scrupule connaissent leur...
Faux avis, influenceurs sans scrupules, deepfakes… à qui peut-on réellement faire confiance lorsque nous choisissons un commerçant, lorsque nous...
Plongez au cœur d’une vidéo reprenant des opérations d’envergures organisées pour lutter contre le trafic de produits illicites. Planque,...
Bien que situées loin des grandes agglomérations, on pourrait penser que les zones rurales sont à l’abri du crime...
Vitesse excessive, changement de voies, consommation d’alcool et de stupéfiants, traversées irrégulières de la chaussée : chaque année la...
Retour sur une affaire qui occupe les historiens depuis plus de deux siècles. En septembre 1792, alors que la...
Les forces de l’ordre sont de plus en plus équipées de matériels sophistiqués de surveillance pour garantir notre sécurité,...
Le Champ de Mars, un vaste terrain de jeu de nombreux délinquants et vendeurs à la sauvette dont les...
Richard Ramirez, Américain d’origine hispanique, est un tueur en série, violeur et pédophile, coupable de séquestration et violence gratuite.
Paul Touvier chef de la Milice lyonnaise sous l’occupation allemande, est condamné à mort en 46 et 47 pour...
Frappés de plein fouet par le chômage et la pauvreté, les quartiers défavorisés de Lille et Roubaix sont au...
Le 4 mai 2000, le corps du photographe « ami des stars » James Andanson est retrouvé carbonisé dans sa voiture…...
Idéalement située sur le Détroit de Gibraltar, l’Andalousie est l’entrée des produits illicites marocains en Europe. Avec la brigade...
À Paris, c’est un enlèvement toutes les deux minutes…
L’affaire Jennifer Grante a profondément marqué la Corse en janvier 2017. Jennifer Grante, âgée de 31 ans et mère...
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