L’affaire Jean-Baptiste Rambla est l’une de ces histoires françaises qui mêlent drame intime, mémoire collective et destin tragique, où la frontière entre victime et bourreau se brouille au fil du temps.
Jérémy, un policier de la Brigade Criminelle de Lens, est à la recherche d’un groupe de braqueurs qui sévit...
Paris est le paradis pour les voleurs et arnaqueurs qui grouillent dans la capitale ! Ils ne manquent pas...
Sous les lumières des éclairages nocturnes, nous nous sommes lancés dans les rues de Lyon avec la police. Nous...
L’huissier de justice est une figure incontournable du paysage juridique, mais son rôle reste souvent méconnu du grand public....
Avec le témoignage exclusif du frère de Mohamed Merah, nous retraçons son histoire. Réalisateur : Mohammed Sifaoui
Au cœur de cette affaire se trouve Laura Fay, une jeune femme au parcours en apparence banal, mais dont...
En France, marcher seul la nuit est devenu source d’angoisse pour beaucoup. Face à la montée de l’insécurité nocturne,...
L’annonce de la mort du millionnaire américain de 66 ans, Jeffrey Epstein a fait l’effet d’une bombe. Le richissime...
La folle traque des auteurs du « casse du siècle ».
Le procès devrait avoir lieu au mois d’octobre en Espagne. Il promet d’être un des plus médiatisés qu’ait connu...
Christophe et son équipe surveillent le périphérique parisien, intervenant sur des accidents et sécurisant la circulation. Les incidents varient...
\r\nAu lendemain des attentats du 11 septembre, l’Agence nationale de sécurité américaine a renforcé ses écoutes avec l’aide des...
Les brigades de gendarmerie interviennent principalement dans les zones rurales, villages et petites villes, où la délinquance, loin des...
Entre 1997 et le début de l’année 2000, près de 59 animaux de compagnie (chiens et chats) et animaux...
Oscar Pistorius a aujourd’hui été désigné coupable du meurtre avec préméditation de sa compagne Reeva Steenkamp, abattue la nuit...
Le 16 décembre 2020, dans le Tarn, Delphine Jubillar disparait au beau milieu de la nuit. Que lui est-il...
Florence Cassez, une Française de 33 ans, a été condamnée, il y a quelques semaines, à 96 ans de prison...
Un bébé de 4 mois enlevé brutalement par son père à Grenoble, un plan alerte enlèvement déclenché, une course...
Robert Pickton était un agriculteur et tueur en série canadien. Il a été reconnu coupable de 6 meurtres mais...
Pendant quatre semaines, des caméras ont suivi le déroulement des audiences en comparutions immédiates au tribunal de Cayenne :...
