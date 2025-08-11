Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Police de Lens Jérémy, un policier de la Brigade Criminelle de Lens, est à la recherche d’un groupe de braqueurs qui sévit...

Documentaire Touristes à paris : entre arnaques et délinquance Paris est le paradis pour les voleurs et arnaqueurs qui grouillent dans la capitale ! Ils ne manquent pas...

Documentaire Police de Lyon en action Sous les lumières des éclairages nocturnes, nous nous sommes lancés dans les rues de Lyon avec la police. Nous...

Article Pourquoi faire appel à un huissier de justice ? L’huissier de justice est une figure incontournable du paysage juridique, mais son rôle reste souvent méconnu du grand public....

Documentaire Mohammed Merah, itinéraire d’un monstre Avec le témoignage exclusif du frère de Mohamed Merah, nous retraçons son histoire. Réalisateur : Mohammed Sifaoui

Podcast L’affaire Laura Fay Au cœur de cette affaire se trouve Laura Fay, une jeune femme au parcours en apparence banal, mais dont...

Documentaire Insécurité : ces Français qui vivent la peur au ventre En France, marcher seul la nuit est devenu source d’angoisse pour beaucoup. Face à la montée de l’insécurité nocturne,...

Documentaire L’affaire Jeffrey Epstein L’annonce de la mort du millionnaire américain de 66 ans, Jeffrey Epstein a fait l’effet d’une bombe. Le richissime...

Documentaire J’ai mis fin au Gang des Lyonnais La folle traque des auteurs du « casse du siècle ».

Documentaire Ils empoisonnent leur fille adoptive Le procès devrait avoir lieu au mois d’octobre en Espagne. Il promet d’être un des plus médiatisés qu’ait connu...

Documentaire Police : périphérique sous haute surveillance Christophe et son équipe surveillent le périphérique parisien, intervenant sur des accidents et sécurisant la circulation. Les incidents varient...

Documentaire NSA, l’agence de l’ombre \r

Au lendemain des attentats du 11 septembre, l’Agence nationale de sécurité américaine a renforcé ses écoutes avec l’aide des...

Documentaire Gendarmerie en zone rurale : la délinquance gagne du terrain… Les brigades de gendarmerie interviennent principalement dans les zones rurales, villages et petites villes, où la délinquance, loin des...

Documentaire Affaire Roland Bondonny – Mais qui a tué Médor Entre 1997 et le début de l’année 2000, près de 59 animaux de compagnie (chiens et chats) et animaux...

Documentaire Oscar Pistorius coupable de meurtre avec préméditation Oscar Pistorius a aujourd’hui été désigné coupable du meurtre avec préméditation de sa compagne Reeva Steenkamp, abattue la nuit...

Documentaire Affaire Jubillar, la disparue du Tarn Le 16 décembre 2020, dans le Tarn, Delphine Jubillar disparait au beau milieu de la nuit. Que lui est-il...

Documentaire L’affaire Florence Cassez, une jeune française face la justice mexicaine Florence Cassez, une Française de 33 ans, a été condamnée, il y a quelques semaines, à 96 ans de prison...

Documentaire L’enquête pour retrouver Djenah, bébé de 4 mois arraché à sa mère Un bébé de 4 mois enlevé brutalement par son père à Grenoble, un plan alerte enlèvement déclenché, une course...

Documentaire Robert Pickton, le tueur en série canadien Robert Pickton était un agriculteur et tueur en série canadien. Il a été reconnu coupable de 6 meurtres mais...