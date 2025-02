Documentaire

L’institut de l’oeil des Laurentides, une clinique d’ophtalmologie de Boisbriand, a rendu ses médecins actionnaires millionnaires grâce à un partenariat public-privé de plus de 34 millions de dollars entre 2010 et 2014. Ce montant n’inclut pas les $3,5 millions $ en frais accessoires qu’ils ont récoltés directement des patients pour l’année 2011 uniquement. Et s’ajoutent à cela des révélations troublantes de nombreux ex-employés de l’IOL qui nous démontrent que leur grande productivité s’est faite dans le cadre d’une pratique médicale douteuse. Un docu choc sur les dérives d’une médecine privée subventionnée à même les fonds publics et les patients. Un documentaire Michel Rochon, Dany Croussette, Benoît Michaud, Kassandra Nadeau-Lamarche