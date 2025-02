Documentaire

Pendant de nombreuses années, des multimillionnaires canadiens ont réussi à échapper au fisc grâce à un stratagème mis au point par le grand cabinet comptable KPMG. Qui sont ces richissimes clients de KPMG et pourquoi ont-ils reçu une offre d’amnistie de l’Agence du revenu du Canada? La piste suivie par Enquête, en collaboration avec the fifth estate de CBC, mène vers certaines des plus grandes fortunes canadiennes, protégées par un des cabinets comptables les plus influents au pays. Un documentaire de Frédéric Zalac, Martyne Bourdeau, Harvey Cashore et Kimberly Ivany.