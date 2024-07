Documentaire

L’UOFA, l’unité opérationnelle franco-allemande baptisée « Daniel Nivel », est inédite en Europe. En associant la gendarmerie nationale et la police fédérale allemande au niveau de la frontière entre les deux pays, la France et l’Allemagne intensifient constamment leur coopération en matière de sécurité et de défense européennes.

C’est le gendarme français Daniel Nivel qui a donné son nom à l’unité. En 1998, lors de la Coupe du monde de football en France, il a été grièvement blessé par des hooligans allemands. Une agression qui l’a laissé hémiplégique, aveugle d’un œil et souffrant de sévères troubles de l’élocution après des semaines de coma.

Forts de leurs connaissances techniques et compétences linguistiques, un policier fédéral et un gendarme national officient en binôme pour assurer la liaison lors d’interventions dans les deux pays : recherches héliportées, catastrophes, accidents graves. Afin de lutter efficacement contre la violence lors des matchs de foot et pour prévenir l’augmentation de la criminalité transfrontalière, des opérations coordonnées mobilisent les binômes de l’UOFA pour la recherche et l’identification d’individus suspects par un accès direct aux bases de données de la police allemande et française. Une expertise qui permet à l’UOFA d’engager de manière ciblée la sécurisation de grands événements politiques tel que le dernier sommet du G7. Elle intervient également lors du Tour de France et de l’Oktoberfest de Munich.

