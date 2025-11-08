Portraits de cinq femmes en école de police. Ce qui les attend sur le terrain : se retrouver dans des quartiers difficiles, recevoir des cailloux, être confrontées à une population pour qui, parfois, le policier représente l’ennemi.
Camille Kolber, 69 ans, riche retraité luxembourgeois, tué à coups de hache. Dans la chambre: un crucifix laissé à...
L’affaire Alexandre Pasternak est un fait divers tragique survenu en juillet 2019 à Arriance, en Moselle. Le 4 juillet,...
En cet automne 2024, deux nouvelles plaintes sont venues s’ajouter au déjà très lourd dossier de Patrick Poivre d’Arvor,...
Ils sont 130 policiers pour une ville de 54.000 habitants. A Narbonne, c’est surtout la nuit que les interventions...
Rodéos urbains, trafics, violences… certains quartiers de Fréjus vivent sous haute tension. Face à une délinquance active, la police...
Que cela soit autoroute et nationale ou alors des petites routes de campagnes, la Normandie est marquée chaque année...
La prison de la Santé, à Paris, dispose d’un quartier réservé aux personnalités dites « vulnérables ». Exceptionnellement, une équipe de...
C’est un cambriolage spectaculaire : quatre malfaiteurs sont parvenus à dérober 8 bijoux de très grande valeur exposés au...
Immersion au cœur de la brigade de Police qui met tout en œuvre pour stopper la vague de vols...
Roulez en tout impunité est le quotidien de ces conducteurs français. Comment font-ils ? Suivez le guide !
Deux ans après son arrestation, Guy Georges, celui qu’on a baptisé « l’Est Parisien », va bientôt être jugé. Accusé, Guy...
Une petite maison de banlieue au centre d’une constellation de compagnies offshores, deux Québécois qui se renvoient la balle,...
Julie et son équipe enquêtent sur un réseau de faux billets écoulés dans une station-service très fréquentée de l’autoroute...
En juin 1993, Gaëlle Le Guen, 21 ans, est poignardée sur la campus d’Aix-en-Provence, en France. L’enquête s’oriente, dans...
Dans le secteur du BTP, il est fréquent que les employés sur les chantiers ne soient pas déclarés. Ce...
Avec son physique de colosse, Eros Poli était l’anti-grimpeur par excellence. Capitaine de route et gregario, il était aussi...
Une organisation criminelle de Matamoros torture et sacrifie des inconnus lors de cérémonies occultes. Leur chef croit que ces...
Ils avaient entre 5 et 15 ans. Entre 1983 et 1996, ils ont disparu dans un rayon de 70...
22 novembre 1963 à Dallas (Texas), 12 h 30. John Fitzgerald Kennedy, le 35ème président des États-Unis, s’effondre sur...
A Lens, la brigade enquête sur une série de casses de supermarchés qui inquiète toute la région.
