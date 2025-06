Documentaire

A Paris les personnes placées en garde à vue sont amenées à l’unité médico-judiciaire de l’hôpital de l’Hôtel Dieu quand elles doivent voir un médecin. Dans ce service d’urgence unique en France, les médecins et les psychiatres travaillent sur réquisition du procureur et leurs attestations jouent un rôle essentiel pour la suite judiciaire d’une affaire. Les victimes qui ont porté plainte sont auscultées dans la même unité. Dans ce service à la fois médical et judiciaire, dirigé par le médecin légiste Caroline Rey-Salmon, les équipes soignantes auscultent, réalisent des examens, disent si l’état de santé du patient permet de le maintenir en garde à vue. Les enquêteurs, les juges, et les avocats se déplacent à l’hôpital pour les besoins de l’enquête. L’unité médico-judiciaire de l’hôpital de l’Hôtel Dieu, c’est un tribunal à l’hôpital. Un documentaire de DOMINIQUE LENGLART.