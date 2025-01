Documentaire

Le brigadier Marie surveille un réseau de trafic de stupéfiants dirigé par Pierre L, un revendeur de résine de cannabis écoulant entre 1 000 et 2 000 euros de produits chaque mois. Après l’arrestation de Pierre L avec des preuves suffisantes, les enquêteurs décident de le relâcher pour exploiter les écoutes de ses deux téléphones et remonter jusqu’au fournisseur. Le brigadier chef Tournabien, expert en nouvelles technologies, analyse les textos et compile les informations pour soutenir l’enquête. L’objectif est de démanteler les réseaux en amont grâce à une organisation méticuleuse et une analyse approfondie des antécédents judiciaires des contacts du dealer.