“Les policiers n’ont ni le temps ni les moyens d’enquêter à long terme sur tous les faits divers.”
Bernard Valezy, vice-président national de l’association “Assistance et Recherche de Personnes Disparues” a résolu une trentaine de cas à lui seul.
Le phénomène inquiète la police : des détectives amateurs qui mènent des enquêtes parallèles sur les réseaux sociaux, et...
Une commission de révision au résultat très attendu pour Marc Machin
L’affaire de l’abbé Hüe, survenue en 1888 à Armentières-sur-Avre, demeure un mystère troublant, marqué par des incohérences et des...
Depuis 1998, Rodney Reed est condamné à mort au Texas pour le meurtre de Stacey Stites. En 2019, un...
L’usurpation d’identité est l’un des fléaux contemporains les plus insidieux, capable de transformer une vie ordinaire en un véritable...
L’autoroute A10 est un des axes routiers les plus utilisés, mais il se retrouve aussi au cœur d’un trafic...
#Investigation rouvre un des plus grands dossiers judiciaires belges Une de nos équipes a décidé d’explorer une piste étonnante,...
En moyenne, un vol est commis toutes les heures dans les hypermarchés. Un manque à gagner de plus de...
« La Modelo » (« La prison modèle ») est la principale prison de Bogota. Avec une population de 5.000 détenus pour seulement...
À Cannes, sur la Croisette, la montée de la délinquance est devenue alarmante. La police est déterminée à mettre...
Quand un enquêteur recherche un Fuyard, il commence par effectuer de simple recherche administrative pour savoir où il réside....
Nantes a tout d’une ville où il fait bon vivre. Selon une étude récente, ce serait même la troisième...
Le 4 mai 2000, le corps du célèbre photographe « ami des stars » James Andanson est retrouvé carbonisé dans sa...
Cryosave, une banque commerciale suisse de cellules souches de sang de cordon est accusée de faillite frauduleuse laisse plus...
Plusieurs milliers de garages clandestins en seine St Denis, 300 rien que dans la ville de Stains, cachés au...
\r\nJacques René Mesrine (né le 28 décembre 1936 à Clichy-La-Garenne, mort le 2 novembre 1979 porte de Clignancourt, à...
En 2023, le nombre de victimes de violences sexuelles a plus que doublé par rapport à 2016. Et une...
Au sein du commissariat de Lille, 320 policiers sont en première ligne 24H/24 pour protéger les 235 000 habitants....
Tout le monde connait ces petites phrases toutes faites: « Les gardiens de la paix, au lieux de nous...
Aux Pays-Bas, la mafia force des agriculteurs à louer leurs granges qu’elle transforme en laboratoires clandestins d’ecstasy et de...
