Ce reportage nous plonge en immersion au sein d’une équipe de la Brigade anticriminalité (BAC) de Trappes. Dans ces quartiers sensibles, ces policiers ultra-entrainés ont pour mission de lutter contre les guerres de bandes, les violences urbaines, les trafics de drogue et d’intervenir sur les flagrants délits, braquages ou violences. A Trappes l’Islam radical est bien présent. Les policiers de la BAC de Trappes contrôlent régulièrement des suspects fichés S à l’antiterrorisme. Depuis les attentats du Bataclan, les membres des unités de la BAC sont équipés d’armes lourdes car ils sont en première ligne en cas de prise d’otage. Pour ce documentaire, nous avons suivi le quotidien de ces policiers en civil et la manière dont ils procèdent à leurs innombrables missions et contrôles parfois avec leurs collègues de la police nationale.
