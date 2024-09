Documentaire



25 février 1994, Yann Piat, députée du Var, est assassinée à Hyères par deux hommes à moto. Le meurtre déclenche un véritable séisme politico-judiciaire qui met à jour la corruption des élus et leurs étroites relations avec le milieu. L’affaire Yann Piat reste aujourd’hui encore l’un des dossiers les plus brûlants et plus mystérieux de la fin du XXème siècle en France. Un documentaire réalisé par Christian Philibert