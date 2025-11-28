Documentaire

Le 15 novembre dernier, le village de Nouilhan dans les Hautes Pyrénées se réveille sous le choc.Léopold Pédébidau, un agriculteur de 90 ans, a été tué chez lui à coups de barre de fer…Mais l’horreur ne s’arrête pas là : son meurtrier a découpé sa langue et son coeur, pour les manger.Les gendarmes découvriront les restes de Léopold Pédébidau dans une casserole, avec des haricots tarbais.Le meurtrier est interpellé très vite par les gendarmes.Il s’appelle Jérémy Rimbaud, il a 26 ans, c’est un jeune homme apparemment sans histoire.Sportif, c’est un ancien militaire, il vient de quitter son régiment à Poitiers.Mais l’enquête va montrer que Jérémy souffre de SPT, « stress post traumatique ».Envoyé en Afghanistan, le jeune homme en serait revenu traumatisé.Quel rôle son séjour dans l’armée a t il pu jouer dans le drame ?Nous avons retrouvé l’ex petite amie du criminel, Marie, qui témoigne pour la première fois, et nous raconte comment Jérémy Rimbaud a basculé après son retour d’Afghanistan.Itinéraire de cette personnalité, avec Alexis de la Fontaine et Sylvain Pierron