Travaux forcés, chaînes aux pieds, uniforme rayé… Cela ressemble presque à un goulag mais c’est une prison aux Etats-Unis,...
Incontournable pendant près de 50 ans, excentrique comme seuls savent l’être les Anglais, Jimmy Savile s’était bâti l’image d’un...
Plus de 1000 détenus sont incarcérés en France pour radicalisation ou apologie du terrorisme islamiste. Pour la première fois,...
Des centaines de milliers d’automobilistes utilisent l’autoroute A15, le terrain d’action des CRS7, la police d’autoroute d’Ile-de-France. 130 policiers...
Le 15 juillet 2010, la petite commune de Saint-Galmier dans la région de Saint Etienne est sous le choc...
Les gendarmes de Moselle ont mené une opération exceptionnelle pour démanteler un gang de cambrioleurs particulièrement actif. L’enquête a...
1er décembre 2005, vers 16h, c’est le geste d’une femme désespérée que découvrent les policiers du commissariat de Neuilly....
La Gendarmerie nationale est un pilier essentiel des forces de sécurité en France, avec une réputation en tant que...
Paris 21h25, le temps est compté pour ces policiers spécialisés. Témoins, traces, indices, rien ne doit disparaître. Mais ce...
L’enquête commence pour la brigade de Dunkerque. Avec très peu d’éléments, Cédric et ses collègues doivent retrouver qui se...
Un jeune homme vient de se faire agresser. Nous sommes à Aulnay-sous-Bois dans la Seine-Saint-Denis. En un an, ce...
L’affaire Treiber, arrêté après 10 semaines de cavale. Enquête. Un documentaire Un documentaire réalisé par Julien Mignot. Productions Tony Comiti.
Les tiroirs jetés au sol, les armoires vidées, les matelas retournés, la bibliothèque renversée. Pas une pièce de la...
Karl Zéro revient sur l’affaire Stephen Griffith. Passionné par les tueurs en série – et plus spécifiquement par Jack...
Nouveaux radars plus performants et autonomes.
Un homme perd le contrôle de son véhicule en tentant de répondre à son portable. Déclaré cliniquement mort dans...
John Jairo Velásquez Vásquez, ancien membre du cartel de drogue de Medellin, dit toujours avoir pris plaisir dans son...
Direction Cayenne, en Guyane Française. À plus de 7 000 kilomètres de Paris, cette ville fait face à une...
Guyancourt, les vols de cartes bancaires explosent. Les plaintes s’accumulent, la tension monte, et les forces de l’ordre intensifient...
Un scandale sans précédent vient d’éclater aux Pâquis, le quartier chaud de Genève. Des policiers seraient de mèche avec...
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