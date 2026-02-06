Ils sont en civil, invisibles, mais toujours en alerte. À Paris et en banlieue, les policiers de la brigade...
Tous les usagers des grandes villes de France subissent les mêmes incivilités dans les transports… Mais les petites villes...
L’affaire Joël Deprez, survenue en janvier 2000 à Éragny-sur-Oise, incarne l’un des drames conjugaux les plus glaçants de la...
Fabien est un habitué de la justice. Son casier compte plus de trente condamnations pour vols et trafic, et...
Christian Poucet, 45 ans, syndicaliste virulent et dérangeant, candidat éphémère à l’élection présidentielle. A l’hiver 2001, il est abattu...
On appelle ça des rasso. Des rassemblements illégaux de voitures avec des démonstrations de vitesse et de dérapages. Ils...
Deuxième ville de France, Marseille est connue pour sa douceur de vivre, mais aussi pour sa flambée de la...
Marion Bouchard, 21 ans, une jeune femme, jolie, souriante, très amoureuse. A l’hiver 2012, sa famille, ses amis se...
À Creil, dans l’Oise, la brigade de sécurité urbaine traque une bande de racketteurs qui cible les lycéens depuis...
Son goût et ses bienfaits ont fait de l’huile l’une des stars de la table. En vingt ans, sa...
Fabrice Autrand, un chef d’entreprise alésien âgé de 45 ans, est soupçonné de complicité de tentative d’assassinat sur sa...
L’incroyable affaire du banquier Edouard Stern et de son amante.
Ouverte en 1998, en Virginie, au cœur des Appalaches, la prison de Red Onion, dite «Super Max», est l’un...
A Lille, les policiers ont fort à faire. Supermarchés, cafetiers, et pharmacies de la ville sont devenus les cibles...
Un jour, lorsqu’ils ont reçu la lettre d’un huissier, ils ont découvert qu’un autre leur avait volé leur nom...
Les ados sont de plus en plus nombreux derrière les barreaux. Que faire de ces jeunes qui ont commis...
Elles recrutaient des SDF dans les rues de la ville et les logeaient à leurs frais, en échange de...
Les équipes de la Drug Enforcement Administration, la DEA, composées de policiers d’élite, se battent pour empêcher qu’un afflux...
Un chauffard ivre est interpellé à Saint-Denis par les CRS de l’autoroute. Ce simple contrôle routier va déboucher sur...
La prison de Casabianda, en Corse, reste un exemple unique en Europe. Une prison « ouverte » sans murs d’enceinte, sans...
