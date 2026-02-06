Accidents, accouchements à domicile, noyades ou blessures sur les terrains de foot… À Marseille, les équipes du SAMU interviennent jour et nuit pour répondre à plus de 550 000 appels par an. Dans cette immersion au cœur de l’urgence, découvrez le quotidien intense des médecins et infirmiers de la cité phocéenne, confrontés chaque jour à l’imprévu, entre drames et instants de bonheur.