Documentaire

Sofiane, un jeune Algérien de 24 ans. Pour comprendre comment ce trafic fonctionne de l’intérieur, nous l’avons suivi. Cela fait un an qu’il vend des cigarettes de contrebande à Barbès. Chaque jour, c’est le même rituel. Il est trop risqué de filmer Sofiane caméra à l’épaule au milieu de ce trafic illégal, nous poursuivons donc en caméra cachée. Pour éviter la saisie de leurs stocks en cas de contrôle de police, Sofiane et les autres vendeurs ont une astuce. Ils ne gardent que quelques paquets en poche et cachent le reste. Pour comprendre comment Sofiane et les autres vendeurs s’approvisionnent, nous avons remonté la filière. Une enquête de plusieurs mois pour pouvoir approcher les têtes de réseau. Nous avons monté un stratagème en nous faisant passer pour des propriétaires d’une épicerie qui souhaitent acheter en gros.