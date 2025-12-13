Ressources Dans la même catégorie

Podcast Prison : les loisirs font-ils partie de la réinsertion ? Suite à une controverse concernant des soins du visage offerts à des détenus à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses,...

Documentaire Un cold case enfin résolu Décembre 1987, dans un petit village du Gard, un chasseur découvre le corps d’Evelyne Boucher, une lycéenne de 16...

Podcast L’affaire Steven Daubioul ​Entre 2005 et 2013, la région de Charleroi en Belgique a été le théâtre de crimes sordides perpétrés par...

Documentaire Carlos Ghosn, les secrets d’une chute Carlos Ghosn a été arrêté il y a un an, soit le 19 novembre 2018. Après 131 jours de...

Documentaire Il vend des outils très mortels A côté de ce qu’il vend, la kalash, c’est de la rigolade

Documentaire La douane : contrôle d’argent liquide et de produits illégaux Les douaniers doivent toujours lutter contre les délinquants qui rusent pour livrer leur colis partout en France. Suivez le...

Documentaire L’affaire du trader fou qui assassinait des call-girls Rurik Jutting, trader chez Merril Lynch à Hong Kong, gagnait un salaire mensuel à 6 chiffres.. il a été...

Documentaire Tueurs nés ? Charles Manson A la fin des années 1960, Charles Manson et sa «famille» commettent une série de meurtres particulièrement épouvantables. Comment...

Documentaire Histoire de gangs – Londres (1/2) 2010 : Dans les années 50 et 60, la Pègre anglaise est dominée par les frères jumeaux Ronald et...

Documentaire Voilà comment les pêcheurs clandestins échappent à la justice La pêche illégale est passible de grandes sanctions, mais certains criminels se débrouillent toujours pour contourner la loi.

Documentaire Le champion olympique qui a tué sa fiancée mannequin – L’Affaire Oscar Pistorius Oscar Pistorius qui à 27 ans, doit répondre du meurtre de Reeva Steenkamp sa fiancée top-model. Le champion olympique...

Documentaire L’IGPN, la bête noire des ripoux de Marseille Dans le Nord de Marseille, l’affaire de la BAC Nord a été l’un des plus gros scandales policiers de...

Documentaire L’affaire Ségalat : Il a éliminé sa belle-mère L’un des meilleurs chercheur du CNRS a Lyon Laurent Ségalat a été impliqué dans un fais divers sanglant sur...

Documentaire La Polynésie Française, une île sous surveillance continue La Polynésie Française est une destination d’exception au cœur du Pacifique sud avec des paysages spectaculaires, plus qu’un voyage,...

Conférence Face au crime : l’archéologie forensique dans la cité Depuis peu, la gendarmerie s’intéresse aux affaires non élucidées à travers une structure dédiée. Elle s’appuie sur des experts...

Documentaire L’affaire des frères Jourdain : meurtres sauvages au carnaval La nuit du 11 au 12 février 1997. C’est soir de carnaval au Portel, dans la banlieue de Boulogne-sur-Mer...

Documentaire Aéroport sous surveillance : police en action Responsable de la sécurité dans cette zone à risque, la gendarmerie des transports aériens opère sur les grands aéroports....