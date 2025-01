Documentaire

Les experts de la Police Judiciaire : « Quand on cherche, on trouve », telle est la devise de Gilles. Depuis 10 ans, cet officier de police travaille au service de l’identité judiciaire à Paris, où il relève des empreintes sur les scènes de crime. Un poste qu’il ne quitterait pour rien au monde, tant son métier le passionne.

190 personnes travaillent comme lui dans ce service où on utilise des moyens de plus en plus sophistiqués pour identifier les auteurs de crimes et de délits : les uns analysent les scellés, les autres dressent des profils ADN ou font des recherches en laboratoires pour détecter des traces de drogue ou de poison, les petits génies de l’informatique ou de la téléphonie font parler le matériel qu’on leur soumet…

Une énorme logistique qui permet d’élucider des affaires complexes, comme celles que nous avons suivies : une tentative d’extorsion de fonds avec violence dans un hôtel, la mort suspecte d’une femme à son domicile et le meurtre d’un homme retrouvé attaché à son lit avec une cravate.

Réalisé par Alain Hamon et Denis Pardonche. Montage de Marie Colonna et Thierry Chorin. Zone Interdite, M6