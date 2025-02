Documentaire

Éclaboussées par des scandales sexuels depuis trois décennies, l’Église catholique et les communautés religieuses prennent tous les moyens pour indemniser le moins possible les victimes. Contestations judiciaires, assurance responsabilité et même transfert d’argent à l’étranger. Au Québec, les recours collectifs se multiplient devant les tribunaux. Le gouvernement refuse toujours de tenir une enquête publique sur les abus sexuels commis par des religieux et sur la gestion de ces scandales par les autorités catholiques. L’Irlande, aux racines aussi catholiques que le Québec, a eu plus de courage et a tenu plusieurs commissions d’enquête pour connaître l’ampleur du scandale. Un documentaire de Johanne Faucher &Jo-Ann Demers