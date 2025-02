Documentaire

Les drogues de synthèse sont les stupéfiants les plus consommés au pays, après le cannabis. Juste l’an dernier, 58 nouvelles drogues de synthèse sont entrées au pays, la plupart tout à fait légalement. Des chimistes en fabriquent de nouvelles variantes chaque mois et leur jeu est d’aller plus vite que les autorités. Quand une drogue devient illégale, ils en créent une autre, avec tous les dangers que cela représente pour la santé. Nous remontons une filière qui nous mène jusqu’à Shanghai. Enquête sur des drogues qui ont tué plus de 60 personnes l’an dernier au Canada. Un documentaire de Johanne Faucher & Martyne Bourdeau