George Reeves, 45 ans, il incarnait Superman à la télévision américaine. Adulé par des millions de téléspectateurs, riche, célèbre...
L’ombre des dossiers classés, communément appelés cold cases, plane sur l’histoire de la justice mondiale comme un rappel constant...
Un grand nombre de retraités se présentent au commissariat pour signaler des cas d’escroquerie. Les forces de police enquêtent...
En France, 800.000 personnes sont victimes d’abus de faiblesse chaque année. Bien souvent, les escrocs sans scrupule connaissent leur...
Faux avis, influenceurs sans scrupules, deepfakes… à qui peut-on réellement faire confiance lorsque nous choisissons un commerçant, lorsque nous...
Plongez au cœur d’une vidéo reprenant des opérations d’envergures organisées pour lutter contre le trafic de produits illicites. Planque,...
Aux États-Unis, la circulation peut rendre les routes périlleuses. Bien que les patrouilles de police s’efforcent de maintenir la...
Recherche d’ADN, même sur les plus petits cambriolages, assistance de la vidéosurveillance, et auditions pour faire avouer les suspects…Le...
Opération coup de poing pour la police qui est bien décidée à attraper les « runners », des chauffards fous de...
Christian Poucet, 45 ans, syndicaliste virulent et dérangeant, candidat éphémère à l’élection présidentielle. A l’hiver 2001, il est abattu...
L’ordinateur, le smartphone, toutes ces technologies qui ne cessent d’évoluer et sur lesquelles nous dévoilons de manière grandissante notre...
Surpopulation carcérale, pénurie de personnel pénitentiaire et taux de récidive élevé… le système pénitentiaire en Europe ne fait pas...
Cambrioleur dès l’âge de 10 ans, adolescent aux aspirations de bandit, fasciné par les armes, Gilmore passe la majeure...
La délinquance serait liée à l’immigration, tout le monde le dit… Vrai ou faux? John Paul Lepers essaye de...
L’été dans le Nord-Pas-de-Calais ne se résume pas qu’aux vacances en bord de mer. Derrière les plages animées et...
En novembre, les grands électeurs Américains départageront Donald Trump et Hillary Clinton. Au même moment, c’est moins connu, des...
Le 19 octobre 1991, à Elne dans les Pyrénées-Orientales, deux fillettes de 10 ans sont portées disparues. Dès le...
Maryline et Brigitte, des piliers de la brigade des moeurs, reçoivent un coup de fil très inquiétant. A l’hôpital,...
Les deux suspects sont toujours libres…
Dans les quartiers populaires de France, la confiance est rompue entre les jeunes et la police. Le moindre contrôle...
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