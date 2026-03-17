Pour se prononcer sur les condamnations et les réductions de peine, les juges doivent souvent recueillir un maximum d’éléments. Avec ses 20 ans d’expérience, Cécile Dangles scrute chaque fait lui permettant d’évaluer la possibilité de réinsertion d’un détenu. Dans les cas les plus difficiles, la magistrate s’accorde plus de temps de réflexion.

Un documentaire de Emmanuelle Cohen