Documentaire

Chaque nuit, les policiers sont en première ligne face à la délinquance ordinaire. Dans cette compilation exclusive, suivez Xavier et Renaud, en patrouille de nuit dans le centre de Lille, entre vols, agressions et tensions familiales…Puis direction Marseille et Narbonne, où une petite équipe de 130 policiers fait face à une vague d’interventions nocturnes : violences conjugales, trafics, rixes, et une misère sociale pesante.