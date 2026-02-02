Un aperçu intense du quotidien des forces de l’ordre, de la Gendarmerie Nationale à la Police Municipale.
Je suis passé d’ennemi public n°1 à star de rue.
Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République française, a vu ses pourvois en Cassation rejetés dans l’affaire Bismuth, confirmant...
L’ autoroute Paris – Bordeaux est l’un des axes les plus empruntés de France. 540 kilomètres : c’est la...
Alors que plus de 25 millions de vélos circulent en France, les tensions explosent : agressions, insultes, infractions… Les...
William Cook, surnommé « l’autostoppeur de la mort », a commis une série de meurtres brutaux en 1950, voyageant à travers...
C’est une nouvelle forme de délinquance qui frappe essentiellement les villes du sud de la France le vol de...
L’insécurité sévit de manière généralisée, avec les jeunes comme cibles privilégiées. Une situation insoutenable qui appelle à des mesures...
Le Parc du Limpopo au Mozambique est une des plus grandes réserves d’animaux d’Afrique. Un vaste et sauvage territoire,...
Peut-on encore prendre les transports en commun en toute sécurité aujourd’hui ? Pour lutter efficacement contre cette délinquance, des...
Spécialiste des sports de combats, et Stewart chez Air France, Jean-Gilles n’est pas à prendre à la légère. Il...
Une de nos équipes a suivi des policiers qui traquent les pickpockets dans les transports en commun parisiens. Il...
Ce reportage plonge dans le quotidien des forces de l’ordre confrontées aux grands délinquants de la route : courses...
Une affaire peut-elle être résolue un quart de siècle après les faits ? C’est ce que pensent les policiers...
860 jeunes Français vivent aujourd´hui derrière les barreaux, un chiffre qui a atteint des records ces dernières années. C´est...
Pourquoi Mohamed Merah, 23 ans, a-t-il abattu sept personnes de sang-froid, à Toulouse en mars 2012 ‘ Avec des...
Pendant dix-sept ans, la police s’est perdue en conjectures sur les meurtres du quartier de la gare. Confondu en...
Rédoine Faïd, né le 10 mai 1972 à Creil dans l’Oise (Picardie), est un criminel français, auteur de vols...
Un homme déguisé en facteur vole des cartes bleues auprès de personnes âgées en prétextant des frais de livraison....
Dans le nord de la France, la police a été alertée par la Grande-Bretagne. Des voitures de luxe vont...
Des boîtes de nuits branchées de la Croisette aux somptueuses villas de l’arrière-pays, l’été, Cannes est le rendez-vous d’une...
