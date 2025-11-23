En janvier 2017, deux gangs s’affrontent dans la plus grande prison de Manaus au Brésil.
Bilan : soixante-quatre morts. Enquête sur la guerre des cartels dans les prisons brésiliennes.
Réalisateur : Paul Cabanis, Laura Damase
Réalisateur : Paul Cabanis, Laura Damase
Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...
Dimanche 30 août 1998, en Corrèze. Un agriculteur trouve son chien non loin de chez lui, agonisant. Sa bave...
Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...
L’affaire dite de Nelly Crémel (2005) met en lumière un panorama à la fois judiciaire, criminel et sociétal :...
Marie-Josée Gauze, victime de Patrick Tissier, et Sylvia Peromingo, victime d’Alain Pénin, ont toutes deux survécu à une agression...
L’esclavage a été aboli en France par un décret en date du 27 avril 1848. Pour beaucoup ce n’est...
Le trafic d’animaux est devenu le 3e trafic au monde, après les armes et la drogue. Les revenus tirés...
31 octobre 1998, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il est 8 heures 15 quand le téléphone du commissariat retentit....
Je suis passé d’ennemi public n°1 à star de rue.
Sur la Côte d’Azur, la saison touristique attire des milliers de visiteurs, mais aussi une hausse des délits :...
A Naples, dans le quartier de Scampia, les barres d’immeubles sont devenues le symbole de la mafia napolitaine. Il...
Le 15 janvier 1928, une femme de Limoges, Mme Étienne Faure, se rend au Parquet pour signaler la disparition...
Peut-on retrouver un jour la paix intérieure lorsque l’on a perdu la chose la plus précieuse au monde, son...
L’insécurité sévit de manière généralisée, avec les jeunes comme cibles privilégiées. Une situation insoutenable qui appelle à des mesures...
Au coeur de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aulnay-sous-Bois détient de tristes records. Elle fait partie des villes où le...
À la prison de Fleury-Mérogis, nous avons réussi à obtenir une autorisation exceptionnelle pour capturer des images des extrémistes...
En exclusivité, ce document a pu suivre de l’intérieur l’opération « Place nette » lancée à Aiguelongue, un quartier...
Tout commence le 19 octobre 1991 à Elne, dans les Pyrénées‑Orientales, lorsqu’Ingrid Van de Portaele et Muriel Sanchez, deux...
Brest, ce 13 octobre 1996, Il est 9h du matin lorsque deux hommes sont froidement assassinés en plein cœur...
Durant trois ans, entre 1894 et 1897, Joseph Vacher assassine entre vingt et trente personnes dans le sud-est de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site