Documentaire

Nous sommes dans la nuit du 17 aout 2001, dans les rues de Béziers, la Féria bat son plein et les pompiers qui ont été appelés ont bien du mal à se frayer un chemin au milieu des milliers de personnes qui ont envahi les rues .Un appartement d’un immeuble cossu du centre-ville est dévoré par les flammes, un incendie criminel sans aucun doute. Car en arrivant sur les lieux, les soldats du feu découvrent un corps carbonisé, celui du propriétaire des lieux : Alain Michelet un psychologue respecté de 50 ans. Son corps est lacéré et il a le crâne fracassé.L’homme est marié mais sa femme, Natacha une jolie Russe de 30 ans, n’est pas là. Elle est en voyage en Ukraine chez sa mère.Et c’est sur elle que les soupçons vont rapidement se porter. Car la jeune femme n’a pas le comportement d’une veuve éplorée lorsque que la police judiciaire de Béziers lui annonce l’assassinat de son mari. Bien au contraire, elle explique aux policiers qu’elle détestait son mari et qu’elle réclamait le divorce depuis un an. En fait depuis plusieurs mois, la jolie blonde d’un mètre 80, file le grand amour avec un autre homme.L’attitude de Natacha, son détachement par rapport à la mort de son mari, la rende suspecte. Pour autant, est-elle liée au meurtre de son époux ? Rien ne le prouve pour le momentQuelques jours après la découverte du corps du psychologue, un étrange témoin se présente au commissariat de Béziers. Francis Rousselet, un maçon de 40 ans , prétend avoir été enlevé la nuit du meurtre. Il aurait été séquestré et battu par un homme avant de se réveiller 24h plus tard dans une rue de la ville, couvert de plaies et de sang…! Rousselet affirme que son agresseur n’est autre que l’assassin du psychologue.Pour la police commence alors une incroyable partie de Cluedo. 3 années d’enquête pour mettre à jour un scénario machiavélique, ou Natacha la jeune et belle veuve et Francis Rousselet le maçon forment un couple diabolique.