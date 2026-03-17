Dans le quartier le plus huppé de Paris, certains s’intègrent malgré des revenus modestes, tandis que d’autres peinent à...
Cyrille Boutin, 39 ans, marié, deux enfants, parti à la chasse aux canards dans la campagne girondine, il est...
Pour se prononcer sur les condamnations et les réductions de peine, les juges doivent souvent recueillir un maximum d’éléments....
George Reeves, 45 ans, il incarnait Superman à la télévision américaine. Adulé par des millions de téléspectateurs, riche, célèbre...
L’ombre des dossiers classés, communément appelés cold cases, plane sur l’histoire de la justice mondiale comme un rappel constant...
Un grand nombre de retraités se présentent au commissariat pour signaler des cas d’escroquerie. Les forces de police enquêtent...
En France, 800.000 personnes sont victimes d’abus de faiblesse chaque année. Bien souvent, les escrocs sans scrupule connaissent leur...
Faux avis, influenceurs sans scrupules, deepfakes… à qui peut-on réellement faire confiance lorsque nous choisissons un commerçant, lorsque nous...
Monoroues, gyropodes, skates électriques. Les nouveaux engins se multiplient dans nos villes. Mais il y en a un qui...
L’affaire Nordahl Lelandais a secoué la France et est devenue l’un des dossiers criminels les plus médiatisés de ces...
Parce que les prisons ont aussi le droit à leur part de féminité
Aux Pays-Bas, la mafia force des agriculteurs à louer leurs granges qu’elle transforme en laboratoires clandestins d’ecstasy et de...
La prison de la Santé, à Paris, dispose d’un quartier réservé aux personnalités dites « vulnérables ». Exceptionnellement, une équipe de...
Nous partons pour une enquête exceptionnelle en plein cœur de l’organisation des Mawozos, le gang extrêmement dangereux qui sévit...
Le cerveau. Cet objet le plus complexe du monde, sauriez-vous comment il fonctionne ? Quand vous écoutez ce podcast,...
La Bourgogne est une région rurale, et pourtant elle n’est pas préservée de la délinquance. Pour stopper les bandes,...
Placée sous l’autorité d’un commandant de police, la Brigade de sûreté urbaine est chargée de recueillir les plaintes à...
Portrait de maître Eric Dupond-Moretti, l’avocat aux 112 acquittements. Les journalistes ont pu suivre ce roi du barreau, devenu...
La Tuerie de Belhade, survenue en 1985, demeure l’une des tragédies les plus sombres de l’histoire criminelle française. Ce...
John Jairo Velásquez Vásquez, ancien membre du cartel de drogue de Medellin, dit toujours avoir pris plaisir dans son...
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