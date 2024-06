Documentaire



Un chauffard ivre est interpellé à Saint-Denis par les CRS de l’autoroute. Ce simple contrôle routier va déboucher sur une enquête impliquant trafic de papiers volés, arnaque aux fausses identités et escroquerie bancaire, pour un montant de plus de 300 000 euros. Pendant plusieurs semaines, Aline et son équipe du Bureau des enquêtes d’initiative de Saint-Denis vont tenter de démanteler tout un réseau. Bien qu’ils aient compris que le conducteur faisait partie d’une filière utilisant des identités volées pour des demandes de crédit frauduleuses, les enquêteurs ignorent encore l’identité de ses complices et de ses victimes.

ête