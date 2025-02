Documentaire

Gorgona, plus petite île de l’archipel toscan, est la dernière colonie pénitentiaire d’Europe. Les 85 détenus y évoluent librement au beau milieu de vignobles, d’oliveraies et de falaises baignées par la mer Tyrrhénienne. Un paradis dont il est impossible de s’évader : la terre ferme étant distante de 34 kilomètres, la mer constitue une barrière infranchissable.

Il n’est pas facile d’obtenir un transfert dans la “prison de rêve” de Gorgona. Sont admissibles uniquement des détenus qui se sont distingués pour bonne conduite. Et qui sont considérés comme non dangereux. Ils finissent de purger leur peine avant leur réinsertion. La plupart des hommes qui vivent ici sont des assassins, des voleurs, des meurtriers, des mafieux et des trafiquants de drogue ayant plusieurs années d’incarcération derrière eux. À Gorgona, ils apprennent un métier dans l’agriculture, l’élevage ou une autre filière. Travailler en autonomie leur redonne confiance et dignité. Le salaire qu’ils perçoivent leur permet d’économiser avant leur libération. Le taux de récidive ne dépasse pas 10 % et les violences sont rares. Les gardiens expérimentés sillonnent l’îlot dans leurs véhicules tout-terrain, observant les prisonniers pour tenter d’étouffer les tensions naissantes. Comment fonctionne la vie sur cette île où les détenus pratiquent une sorte d’autogestion ? Ce reportage suit le quotidien de deux hommes condamnés pour meurtre. Paolo et Filippo s’occupent des ruches, travaillent dans la cuisine du centre pénitentiaire, jouent dans un groupe de musique ou restent parfois seuls dans leurs cellules : le concept de prison ouverte stimule le cheminement intérieur et les aide à dépasser la violence.

Reportage (Allemagne, 2024, 32mn)

