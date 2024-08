Documentaire



La Compagnie Républicaine de Sécurité numéro 61, dirigée par le commandant Philippe, est mobilisée pour une manifestation contre la réforme des retraites à Paris. Entre rassemblements, interventions délicates et confrontations avec des manifestants récalcitrants, les CRS doivent maintenir l’ordre et assurer la sécurité. La situation se complique avec l’apparition d’un député communiste, transformant une soirée agitée en une opération sensible et médiatisée.