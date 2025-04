Documentaire

Ce reportage plonge dans les manifestations contre la réforme des retraites en 2010, à Lyon et Paris, où les tensions explosent entre jeunes manifestants et CRS. Entre scènes de pillage, lacrymogènes et interventions musclées, les forces de l’ordre doivent gérer un équilibre délicat. L’arrestation d’un député communiste à Paris suscite la polémique, soulevant des questions sur l’usage de la force et les limites du maintien de l’ordre en démocratie.