Documentaire

L’affaire Nordahl Lelandais a secoué la France et est devenue l’un des dossiers criminels les plus médiatisés de ces dernières années. Nordahl Lelandais, ancien militaire, est impliqué dans plusieurs affaires criminelles, dont les plus connues sont la disparition et le meurtre de la petite Maëlys de Araujo ainsi que l’assassinat du caporal Arthur Noyer.

Le drame commence le 27 août 2017, lors d’un mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Maëlys, une fillette de 8 ans, disparaît mystérieusement pendant la soirée. Rapidement, les recherches se multiplient, mais aucun indice clair n’apparaît dans les premiers jours. Les enquêteurs examinent les vidéos de surveillance et notent la présence suspecte de Nordahl Lelandais, un invité de la soirée, qui avait échangé quelques mots avec la fillette avant sa disparition.

Au début, Lelandais nie toute implication. Cependant, son comportement devient suspect : il nettoie minutieusement sa voiture et tente d’effacer des preuves. Plusieurs incohérences dans ses déclarations poussent les enquêteurs à le placer en garde à vue. En février 2018, après des mois de mensonges et d’énigmes, Lelandais finit par avouer avoir tué Maëlys « involontairement ». Il conduit les enquêteurs à un endroit reculé dans les montagnes où ils découvrent les restes du corps de la fillette. Son aveu, bien que partiel, choque la France entière.

Cependant, cette affaire n’était que la pointe de l’iceberg. En parallèle des recherches sur Maëlys, les enquêteurs découvrent des éléments reliant Nordahl Lelandais à une autre disparition : celle d’Arthur Noyer, un jeune caporal de 23 ans, porté disparu depuis avril 2017 à Chambéry. Là encore, des recoupements entre les déplacements de Lelandais et les derniers moments où Noyer a été vu permettent de le mettre en cause. Lelandais finit par avouer ce meurtre en mars 2018, prétendant avoir eu une bagarre avec Noyer qui aurait mal tourné. Cet aveu renforce l’idée d’une personnalité particulièrement dangereuse.

L’affaire Lelandais ne se limite pas à ces deux tragédies. Les autorités ont rouvert plusieurs dossiers de disparitions non élucidées, soupçonnant que Lelandais pourrait être impliqué dans d’autres crimes. Son parcours de vie, marqué par des épisodes de violence et des comportements dérangeants, pose de nombreuses questions sur les éventuels signaux d’alerte qui auraient pu être ignorés.