Documentaire

Dans le Haut-Rhin, les trafics de traite des êtres humains et de faux documents connaissent une hausse alarmante. Face à des réseaux d’immigration clandestine de plus en plus organisés, la Brigade Mobile de Recherche de Mulhouse, dirigée par le Commandant Frank Vendamme, lutte sans relâche. Cette unité spécialisée mène des enquêtes complexes pour démanteler ces filières et faire face à une criminalité grandissante. Suivez leur travail minutieux et déterminé au cœur de ce combat.