Pendant des années, tous ceux qui savaient se sont tus… Des histoires de pouvoir, et surtout de silence. Début...
C’est un cold case qui était dans l’impasse depuis plus de 25 ans, le meurtre d’un chasseur de l’Allier,...
Perpignan est une ville qui a une riche histoire et culture, mais elle n’en reste pas moins l’une des...
Après avoir lâché la somme de 3 millions de francs à la veuve Dandonneau, l’assemblée plénière des sociétés d’assurance...
7 juin 1987, la voiture d’Yves Dandonneau percute un rocher et prend feu, L’homme resté coincé dans la voiture...
La police de Lyon est sous tensions. Les forces de l’ordre s’apprêtent à mettre un terme aux vols d’un...
Cette conférence aborde la problématique du suicide et certains problèmes de santé psychologiques chez le personnel policier, les facteurs...
L’affaire Bruno Cholet est l’un des dossiers criminels qui a le plus marqué la France en 2008. Ce fait...
L’affaire Alexandre Pasternak est un fait divers tragique survenu en juillet 2019 à Arriance, en Moselle. Le 4 juillet,...
C’est l’histoire d’un disque dur informatique remis par un détective privé à la justice. A l’intérieur, près de 200...
Marseille a entamé sa mue : sur le front de mer, la cité phocéenne se rêve en Miami de...
L’histoire d’un premier amour à Milan se transforme pour Fabio et Chiara en l’un des plus atroces crimes de...
Le 31 mars 2013, Chantal d’Amato, 53 ans, et sa fille Audrey, 24 ans, sont retrouvées mortes dans leur...
En charge de la sécurité de cette zone à risque, la gendarmerie des transports aériens. Implantés sur les grands...
Bruno FULIGNI, historien, retrace l’histoire et la traque de Landru à partir d’une enquête sur archives lors d’une conférence...
La preuve que les bandes organisées dans la capitale ne datent pas d’hier… De petits Roumains pillent des horodateurs...
La soumission et l’obéissance sont les principes de base des Douze Tribus, une secte censée appliquer strictement les principes...
Suzanne Klatten, l’héritière BMW entame une relation extra conjugale avec Helg Sgarbi. L’homme est en fait un gigolo professionnel...
De Donnie Brasco, l’histoire vrai, à « Casino » de Scorcese, redécouvrez la saga mafieuse!
Au beau milieu de la garrigue, à seulement 25 km au nord de Marseille. La petite ville de Gardanne...
