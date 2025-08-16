Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Affaire Duhamel, un si long silence Pendant des années, tous ceux qui savaient se sont tus… Des histoires de pouvoir, et surtout de silence. Début...

Documentaire Le mystère du chasseur sans tête C’est un cold case qui était dans l’impasse depuis plus de 25 ans, le meurtre d’un chasseur de l’Allier,...

Documentaire Perpignan | Police municipale en alerte Perpignan est une ville qui a une riche histoire et culture, mais elle n’en reste pas moins l’une des...

Documentaire Affaire Dandonneau: Assurance sur la mort | Partie 2 Après avoir lâché la somme de 3 millions de francs à la veuve Dandonneau, l’assemblée plénière des sociétés d’assurance...

Documentaire Affaire Dandonneau: Assurance sur la mort | Partie 1 7 juin 1987, la voiture d’Yves Dandonneau percute un rocher et prend feu, L’homme resté coincé dans la voiture...

Documentaire Gang de car-jacking : police sur le pied de guerre La police de Lyon est sous tensions. Les forces de l’ordre s’apprêtent à mettre un terme aux vols d’un...

Conférence La prévention du suicide auprès du personnel policier Cette conférence aborde la problématique du suicide et certains problèmes de santé psychologiques chez le personnel policier, les facteurs...

Podcast L’affaire Bruno Cholet L’affaire Bruno Cholet est l’un des dossiers criminels qui a le plus marqué la France en 2008. Ce fait...

Podcast L’affaire Alexandre Pasternak L’affaire Alexandre Pasternak est un fait divers tragique survenu en juillet 2019 à Arriance, en Moselle. Le 4 juillet,...

Documentaire Le Prince et la banquière, enquête sur un club financier très privé C’est l’histoire d’un disque dur informatique remis par un détective privé à la justice. A l’intérieur, près de 200...

Documentaire Quartier Général – Marseille l’insoumise : débrouilles…magouilles Marseille a entamé sa mue : sur le front de mer, la cité phocéenne se rêve en Miami de...

Documentaire Crimes Occultes – Les bêtes de satan L’histoire d’un premier amour à Milan se transforme pour Fabio et Chiara en l’un des plus atroces crimes de...

Documentaire Mère et fille assassinées ? Le mystère de Meyrargues Le 31 mars 2013, Chantal d’Amato, 53 ans, et sa fille Audrey, 24 ans, sont retrouvées mortes dans leur...

Documentaire Aéroport Orly sous haute tension En charge de la sécurité de cette zone à risque, la gendarmerie des transports aériens. Implantés sur les grands...

Conférence Henri Désiré Landru : documents et révélations Bruno FULIGNI, historien, retrace l’histoire et la traque de Landru à partir d’une enquête sur archives lors d’une conférence...

Documentaire Paris : le gang des horodateurs La preuve que les bandes organisées dans la capitale ne datent pas d’hier… De petits Roumains pillent des horodateurs...

Documentaire Soumission et obéissance, la secte des douzes tribus La soumission et l’obéissance sont les principes de base des Douze Tribus, une secte censée appliquer strictement les principes...

Documentaire Chantage et gigolo : l’affaire Klatten Suzanne Klatten, l’héritière BMW entame une relation extra conjugale avec Helg Sgarbi. L’homme est en fait un gigolo professionnel...

Documentaire La Mafia – La mondialisation De Donnie Brasco, l’histoire vrai, à « Casino » de Scorcese, redécouvrez la saga mafieuse!