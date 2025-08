Documentaire

En 1995, en Californie, un tueur en série s’attaque à des femmes vulnérables. Il les charme en faisant preuve de générosité envers elles avant de leur montrer son vrai visage. Il les élimine et prend ensuite rapidement la fuite. Il se déplace constamment et laisse des victimes au Mississippi, en Louisiane et en Floride. Le FBI et les policiers devront arrêter ce tueur avant que son insatiable rage ne coûte la vie à d’autres femmes.

Réalisateur : David Haycox