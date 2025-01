Documentaire

Plongez au cœur de l’action avec les forces de l’ordre à travers trois histoires captivantes. À Fréjus, vivez 100 jours intenses aux côtés de la police, confrontée à la violence, aux vols et aux délits de fuite. Puis, découvrez l’enquête menée par la brigade de gendarmerie de Brignoles, qui démantèle un gang de cambrioleurs rusés, en utilisant surveillance, balises GPS et vidéosurveillance. Enfin, suivez les gendarmes du Sud de la France dans leur lutte contre les accidents de poids lourds, la fraude et le trafic criminel sur les routes. Un aperçu fascinant de leur quotidien entre dangers et stratégies d’intervention.

