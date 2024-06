Documentaire



Le grenier d’un immeuble parisien. C’est ici que Patrick Neslias mène une enquête hors du commun sur la piste des pilleurs de patrimoine. Ce jour-là, Patrick explore des combles restés intacts depuis la Seconde Guerre mondiale « je ne sais pas ce qu’on va y trouver…à voir…des lettres, j’espère des tableaux… » Dans les greniers, mais aussi les salles de ventes aux enchères, ou encore les musées : depuis 25 ans, cet ancien banquier tente de retrouver l’impressionnante collection de tableaux de ses amis, les Nardus. Un ensemble de 150 toiles de maitres spoliées en 1942 par les nazis.

Parmi elles, il y aurait un Boticcelli, un Velasquez, deux Rembrandt. « On dit que 20% des œuvres d’art du monde ont bougé au cours de cette période.

En Europe, c’est 200 000 œuvres d’art spoliées. C’était vraiment un pillage méthodique, organisé. » Pour réparer cette injustice, mais aussi par amitié pour la famille Nardus, Patrick met un point d’honneur à retrouver toutes les toiles sans jamais se décourager. « Il y a beaucoup de familles juives qui pensent que c’est fini, qu’il n’y a plus rien à faire, non ce n’est pas vrai, on peut encore faire beaucoup »…

Pour le moment, Patrick n’a retrouvé que trois tableaux, mais il a une piste sérieuse qui va le conduire jusqu’aux Pays-Bas.

Productions Tony Comiti. Auteur : Julia Monfort & Aude Rouault