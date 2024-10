Documentaire

Le 11 avril 2006, après plus de 43 années de cavale est arrêté Bernardo Provenzano, parrain des parrains de Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Il avait mis l’économie sicilienne en coupe réglée : racket, corruption et introduction de méthodes mafieuses dans les secteurs économiques légaux. Agnès Gattegno a eu accès aux investigations de la police et des juges et aux témoignages de repentis, et d’acteurs locaux pour une plongée inédite au coeur de la « pieuvre ». Documentaire réalisé par Agnès Gattegno, images de Paul Comiti, montage de Frédéric Fournier pour Spécial Investigation, Canal +