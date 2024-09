Documentaire



Avec les derniers retours de vacances, c’est un été catastrophique en matière de sécurité routière qui s’achève. Sur les routes de Saône et Loire, le nombre de tués en juillet a augmenté de 25 % et le nombre d’accident de 85 %. Comment les automobilistes sont-ils protégés et secourus ? On a accompagné les pompiers et les gendarmes de Mâcon dans leurs interventions d’urgence sur les routes.