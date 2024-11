Documentaire

Le Lautaret, est le 2ème plus haut col de France à être déneigée tout l’hiver. Une route importante entre Lyon et L’Italie et qui dessert également de nombreux villages.Tout les jours, il faut affronter une route qui peut devenir difficile et dangereuse. Malgré la neige et les intempéries, il faut garder la route ouverte.

Réalisateur : Hervé Brèque, Philip Dupuis