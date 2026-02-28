Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...
Incompétents, inexpérimentés, les avocats commis d’office n’ont pas forcément la réputation d’être les meilleurs. Et pourtant, nous allons suivre...
5 janvier 1994, à Lamorlaye dans l’Oise. Les gendarmes reçoivent un appel de Christophe Le Scrill. Ce jockey, promis...
Jouets contrefaits ou dangereux, à l’approche des fêtes les douanes redoublent de prudence pour les intercepter voire les détruire…...
Le bois de Boulogne est un lieu de prostitution sous haute surveillance. La garde républicaine travaille à repérer et...
Quatrième plus grosse zone urbaine de France avec plus de 1,3 millions d’habitants, Toulouse, surnommée la ville rose, constitue...
Escrocs et fraudeurs ne manquent pas d’ingéniosité. Ils abusent sans vergogne de la crédulité des consommateurs. L’une des méthodes...
Comment Jeffrey Epstein, enseignant en mathématiques, a-t-il pu amasser une fortune aussi importante, tisser un réseau d’influence aussi vaste...
Retour sur l’affaire du cadavre sans tête…
Ils roulent trop vite, téléphonent au volant, grillent les feux rouges… Et quand les infractions s’accumulent, le couperet tombe...
Au sein du commissariat de Lille, 320 policiers sont en première ligne 24H/24 pour protéger les 235 000 habitants....
Le livre de Camille Kouchner, « La familia Grande », reste en tête du classement des ventes de livres. Dans cet...
En mai 2012, à Montréal et à Ottawa au Canada, on découvre les morceaux dispersés d’un cadavre humain. L’enquête...
Porte de la Chapelle, Vincennes… que se passe-t-il aux portes de Paris, dans l’ombre de la capitale française ?
Le Hells Angels Motorcycle Club (littéralement « Club de moto des anges des enfers ») est un club de...
Fait divers improbables à Blois, le curé d’un petit village tranquille pille sa propre église et des églises aux...
Les chasseurs de primes font partie d’une ancienne tradition, toujours très ancrée dans la société américaine. Ils traquent les...
Ce sont 800 km d’asphalte qui relient le nord au sud de la France… Dès que les vacances d’été...
Je suis passé d’ennemi public n°1 à star de rue.
Chaque jour plus nombreux, les délinquants commettent des délits qui alimentent l’insécurité. Cambriolages, vols à l’arraché, vols à la...
