C’est l’une des frontières les plus longues au monde, 3200 kilomètres entre le Mexique et les Etats-Unis, prise d’assaut chaque jour par les trafiquants mexicains.
Exceptionnellement, les cartels du Sinaloa et de Ciudad Juarez ont accepté de nous ouvrir leurs portes pour démontrer leur puissance sur les rives du Rio Grande, le fleuve qui sépare les deux pays.